Полузащитник "Тре Крунур" Йеспер Кольстрём, который на клубном уровне выступает за Лех, спрогнозировал итог встречи 3-го тура между Швецией и Польшей.

"Сильной стороной нынешней сборной Швеции является ее надежная оборона. Она не позволяет соперникам слишком часто беспокоить нашего вратаря.

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В то же время требует улучшения контроль мяча. У нас есть очень опасный нападающий Александар Исак. Сегодня вы убедитесь в этом. Мой прогноз? Обыграем Польшу 2:0", – цитирует Кольстрёма Sportowe Fakty.

Напомним, команды сыграют между собой уже сегодня, 23 июня, в 19:00. Если шведы не проиграют полякам, а Испания победит Словакию, то Украина получит желанную путевку в плей-офф Евро-2020.

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