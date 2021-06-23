Хавбек сборной Швеции пообещал результат, который поможет Украине выйти в плей-офф
Полузащитник "Тре Крунур" Йеспер Кольстрём, который на клубном уровне выступает за Лех, спрогнозировал итог встречи 3-го тура между Швецией и Польшей.
"Сильной стороной нынешней сборной Швеции является ее надежная оборона. Она не позволяет соперникам слишком часто беспокоить нашего вратаря.
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В то же время требует улучшения контроль мяча. У нас есть очень опасный нападающий Александар Исак. Сегодня вы убедитесь в этом. Мой прогноз? Обыграем Польшу 2:0", – цитирует Кольстрёма Sportowe Fakty.
Напомним, команды сыграют между собой уже сегодня, 23 июня, в 19:00. Если шведы не проиграют полякам, а Испания победит Словакию, то Украина получит желанную путевку в плей-офф Евро-2020.