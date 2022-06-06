Матч Лиги наций Швеция – Норвегия (1:2) запомнился не только дублем Эрлинга Холанда, но и конфликтом экс-форварда Боруссии Д с Александером Милошевичем.

По словам норвежца, соперник назвал его шлюхой и угрожал нанести травму.

"Сначала он назвал меня шлюхой. Потом сказал, что сломает мне ноги. Через минуту после этого я забил гол. Это прекрасное чувство – забивать за сборную Норвегии. Наши люди этого заслуживают", – цитирует Холанда Sportal.blick.

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Милошевич, который выступает за шведский АИК и имеет сербские корни, опроверг обвинения норвежца. "Я не хочу тратить время на то, что было сказано на поле. Я не говорю и не понимаю норвежский. Не знаю, понимает ли он шведский. Я оставляю это позади и двигаюсь дальше", – заявил швед.

Отметим, что именно дубль 21-летнего форварда принес Норвегии выездную победу – шведы ответили лишь голом Эланги в компенсированное время. После двух туров норвежцы набрали 6 очков и лидируют в квартете 4 дивизиона B – у Сербии и Швеции по 3 балла.

Что касается новичка Манчестер Сити, то статистика Холанда в национальной команде продолжает поражать – 19 матчей, 18 голов.

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