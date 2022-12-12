Пепе сломал предплечье во время матча с Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.

Центральный защитник сборной Португалии Пепе доигрывал матч с Марокко со сломанной рукой, информирует Mirror.

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Сообщается, что сразу после финального свистка 39-летний защитник отправился в больницу на обследование из-за болей в предплечье. Медики диагностировали у игрока перелом локтевой кости.

Несмотря на травму руки, после поражения от Марокко Пепе появился в смешанной зоне, чтобы поговорить с прессой. Именно там он обрушился с критикой в адрес аргентинского арбитра, который, по его мнению, сделал всё, чтобы лишить сборную Аргентины одного из главных конкурентов на ЧМ-2022.

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