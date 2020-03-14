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Игрок сборной Польши заразился коронавирусом – в его клубе уже зафиксировано 7 больных

22:09 160 Читати українською
Игрок сборной Польши заразился коронавирусом – в его клубе уже зафиксировано 7 больных
Бартош Берешиньски / Фото Alamy

Сампдория продолжает терять своих игроков из-за пандемии.

 

Защитник Сампдории Бартош Берешиньски подхватил коронавирус, об этом сообщил сам игрок в instagram.

Пятеро представителей Сампдории подхватили коронавирус

Стоит отметить, что 27-летний поляк стал уже 7-м игроком Сампы, у которого диагностировали вирус. Напомним, в Италии на месяц отменили все массовые мероприятия, включая матчи Серии А, из-за распространения эпидемии.

Берешиньски также является игроком сборной Польши, которая имеет запланированый спарринг с Украиной в рамках подготовки к Евро-2020, но в связи с последними событиями, матч вероятно будет отменен.

Украинский футбол держится до последнего под давлением коронавируса – в Европе продолжаются лишь 7 чемпионатов

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Теги
коронавирус Бартош Берешински Бартош Берешински Сампдория Сампдория Польша Польша Италия Польша - Украина
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