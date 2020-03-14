Игрок сборной Польши заразился коронавирусом – в его клубе уже зафиксировано 7 больных

Сампдория продолжает терять своих игроков из-за пандемии.
Защитник Сампдории Бартош Берешиньски подхватил коронавирус, об этом сообщил сам игрок в instagram.
Пятеро представителей Сампдории подхватили коронавирус
Стоит отметить, что 27-летний поляк стал уже 7-м игроком Сампы, у которого диагностировали вирус. Напомним, в Италии на месяц отменили все массовые мероприятия, включая матчи Серии А, из-за распространения эпидемии.
Берешиньски также является игроком сборной Польши, которая имеет запланированый спарринг с Украиной в рамках подготовки к Евро-2020, но в связи с последними событиями, матч вероятно будет отменен.
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