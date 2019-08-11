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Игрок сборной Люксембурга Халль на полпути к переходу в Карпаты – экс-клуб уже попрощался с защитником

18:54 21 Читати українською
Игрок сборной Люксембурга Халль на полпути к переходу в Карпаты – экс-клуб уже попрощался с защитником
Тим Халль / L'essentiel

Защитник Тим Халль в ближайшее время станет игроком львовских Карпат.

Люксембургский Прогресс объявил об уходе защитника Тима Халля на своей странице в Facebook.

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Прогресс также сообщил, что следующим клубом Халля станут львовские Карпаты.

Напомним, этим летом команда из Львова подписала другого игрока этой сборной – Марвина Мартинса. Также главная звезда карликовой страны Жерсон Родригес перебрался в киевское Динамо.

22-летний Халль в течение своей карьеры успел поиграть за Стандард, Льерс, Саарбрюккен, Елверсберг и Прогресс.

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