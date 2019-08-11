Игрок сборной Люксембурга Халль на полпути к переходу в Карпаты – экс-клуб уже попрощался с защитником

Защитник Тим Халль в ближайшее время станет игроком львовских Карпат.

Люксембургский Прогресс объявил об уходе защитника Тима Халля на своей странице в Facebook.

Карпаты подтвердили переход Жоау Диогу

Прогресс также сообщил, что следующим клубом Халля станут львовские Карпаты.

Напомним, этим летом команда из Львова подписала другого игрока этой сборной – Марвина Мартинса. Также главная звезда карликовой страны Жерсон Родригес перебрался в киевское Динамо.

22-летний Халль в течение своей карьеры успел поиграть за Стандард, Льерс, Саарбрюккен, Елверсберг и Прогресс.

"Вилучення у Мюнхені згадую досі". Чому Олександр Кучер перейшов у Карпати і чи готовий пробачити Динамо