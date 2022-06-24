Атлетико Насьональ сделал весомый шаг к победе в плей-офф Апертуры.

В первом финальном матче Атлетико убедительно обыграл Толиму со счётом 3:1. Победный гол в активе Ерсона Кандело. Опытный защитник отважился на удар со своей половины и тем самым шокировал голкипера соперников.

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К слову, ответный матч состоится 27 июня на поле Толимы, где Атлетико Насьональ не побеждал с февраля 2018 года.

Видеообзор всего поединка можно посмотреть на YouTube.