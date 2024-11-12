Игрок сборной Эквадора умер после тяжелой борьбы с последствиями ДТП – ему было 22 года
Полузащитник сборной Эквадора Марко Ангуло умер от полученных травм в дорожно-транспортном происшествии.
22-летний полузащитник сборной Эквадора Марко Ангуло умер от травм, полученных в ДТП, которое произошло 7 октября в Кито, сообщает Федерация футбола Эквадора.
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Футболист был одним из трех, выживших в той аварии, но его состояние оставалось критическим, и врачи более месяца боролись за его жизнь.
Ангуло недавно перешел из американского клуба Цинциннати, который выступает в MLS, в эквадорский Кито. Вместе с Цинциннати он выиграл регулярный чемпионат MLS в сезоне 2022/23. В сборной Эквадора Ангуло сыграл два матча.
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