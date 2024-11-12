22-летний полузащитник сборной Эквадора Марко Ангуло умер от травм, полученных в ДТП, которое произошло 7 октября в Кито, сообщает Федерация футбола Эквадора.

Голкипер сборной Польши трагически погиб на тренировке – он утонул, пытаясь достать мяч

Футболист был одним из трех, выживших в той аварии, но его состояние оставалось критическим, и врачи более месяца боролись за его жизнь.

Ангуло недавно перешел из американского клуба Цинциннати, который выступает в MLS, в эквадорский Кито. Вместе с Цинциннати он выиграл регулярный чемпионат MLS в сезоне 2022/23. В сборной Эквадора Ангуло сыграл два матча.

L’international équatorien Marco Angulo est décédé après plus d’un mois de lutte pour sa vie, suite à un grave accident de la route survenu le mois dernier.



Le jeune joueur avait seulement 22 ans.



Nos plus sincères condoléances. ️ pic.twitter.com/sFNyFbDOeP — Instant Foot ️ (@lnstantFoot) November 12, 2024

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