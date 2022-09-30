Полузащитник РБ Лейпциг и сборной Франции Кристофер Нкунку приблизился к переходу в английское первенство.

Кроме договоренности между Челси и Нкунку француз в сентябре успел пройти тайный медосмотр во Франкфурте для перехода в Лондон, сообщает журналист Кристиан Фальк.

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Отмечается, что переход должен состояться летом 2023 года. Также известно, что клаусула в контракте Нкунку составляет 60 млн евро, а сделка рассчитана до 2026 года.

К слову, француз признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам прошлого сезона. В текущей кампании Кристофер сыграл в 11 матчах за РБ Лейпциг, отличившись 6 голами и 1 ассистом во всех турнирах.

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