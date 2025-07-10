Вингбек Фламенго и сборной Бразилии Уэсли не захотел хоронить свою карьеру переездом на российские болота.

Латераль отклонил предложение питерского Зенита, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

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Уэсли стремится перебраться в Рому, с которой уже согласовал личный контракт. Итальянский клуб продолжает переговоры с Фламенго. Бразильцы хотят получить за 21-летнего вингбека 30 млн евро, однако для "волков" эта сумма слишком велика.

Напомним, недавно Уэсли с Фламенго дошли до 1/8 финала Клубного ЧМ, где вылетели от Баварии. Также латераль регулярно начал получать вызовы в сборную Бразилии, за которую провел 2 матча.

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