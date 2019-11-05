Игрок сборной Бразилии, которым интересовался Шахтер, вырос в цене в 20 раз

Бразильский Гремио намерен продать своих звездных игроков, на которых охотятся европейские клубы.

Одним из самых ценных активов клуба из Порту-Алегри является хавбек Матеус Энрике, которым в свое время интересовался донецкий Шахтер, информирует Radar Esportes.

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21-летний футболист, который уже успел дебютировать за национальную сборную Бразилии в товарищеском матче против Сенегала, по оценкам портала Transfermarkt стоит 18 миллионов евро.

Отметим, что Шахтер интересовался перспективным футболистом летом прошлого года. Тогда его трансферная стоимость оценивалась в 900 тысяч евро.

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