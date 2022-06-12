Полузащитник Тодор Неделев переведен из реанимации в обычную палату, но до полноценного восстановления все еще очень далеко.

Футболист, травмировавший голову в ДТП с автобусом сборной, успешно прооперирован. Хавбек Ботева находится в нейрохирургическом отделении больницы Тбилиси. В ближайшие дни Тодор Неделев проведет в медучреждении, сообщает официальный сайт Болгарского футбольного союза.

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По информации болгарского журналиста Методи Шуманова, 29-летний футболист еще около 10 дней будет находиться в больнице. Затем его доставят домой вертолетом, ведь самолетом летать футболисту пока запретили из-за повышенного давления, что опасно после черепно-мозговых травм.

Неделев, у которого диагностирован перелом правой половины черепа, пропустит не менее 4 месяцев. После этого будут оценивать возможность его возвращения в поле.

За сборную Болгарии полузащитник дебютировал в 2013 году, сыграл 39 матчей и забил 5 голов. Кроме Ботева, успел поиграть и в Германии за местный Майнц.

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