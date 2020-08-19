Игрок сборной Беларуси возмущен преследованием протестующих и призвал Россию не вмешиваться

"Здравствуйте! Я Стас Драгун, игрок футбольного клуба БАТЭ и национальной сборной по футболу! Но то, что я сейчас скажу, – чисто моя гражданская позиция и к футбольному клубу БАТЭ она не имеет никакого отношения! А скажу я вот что: уже более недели я очень плохо сплю! Плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не повинных людей! Плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри, когда я услышал звуки пыток с Окрестина! Тот беспредел, что творился, не оставил равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах еще остается очень много невинных ребят, я прошу, я умоляю вас, отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков, чтобы они смогли спасти тех, кого еще можно спасти!!!

Хацкевич прокомментировал протесты против Лукашенко в Беларуси, сравнив их с Майданом

Второе, что я хотел сказать: я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда, я встретил там много прекрасных людей, они стали мне настоящими друзьями и мы всегда приходили на помощь друг к другу, но сейчас я прошу вас – не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу! И я попрошу своих российских друзей и белорусов, которые играют в России, сделать репост этого сообщения, чтобы мы были услышаны в Москве, Питере и даже в Хабаровске!

И последнее. Перед матчами сборной меня все чаще просят поступить, как поступил Илья Шкурин, который отказался от игры за сборную! Илья, безусловно, талантливый футболист, который может сам делать свой выбор, но мой выбор другой! Я играю за сборную не для какой-то одного человека, не для определенной организации, я играю за своих родителей, своих любимых и родных, своих друзей, за места, в которых я вырос, за этот прекрасный Белорусский народ !!! Поэтому я играл за сборную, играю и буду играть, я горжусь быть Белорусом!!!" – написал Драгун на своей странице в Instagram.

"Вийшли на поле і обкакались": правила футболу Олександра Лукашенка – останнього диктатора Європи