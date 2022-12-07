Полузащитник сборной Австралии Камерон Девлин не сыграл на ЧМ-2022 в Катаре ни одной минуты, но при этом заполучил футболку Лионеля Месси. После матча 1/8 финала между Аргентиной и Австралией (2:1) форвард ПСЖ выступил инициатором обмена с игроком шотландского Хартс.

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"Я пожал Месси руку, когда он проходил мимо меня. Я не просил Лео об обмене футболками, этот процесс получился спонтанным. Он сказал мне: "Увидимся в раздевалке". Так и случилось. Я очень удивился такому развитию событий. Я хотел, чтобы ребята, которые сыграли в этом матче, обменялись с Месси футболкой. Но желающих не оказалось, и тогда я подумал "почему бы и нет?", и мы произвели обмен.

Я был удивлен, что Месси взял мою футболку. Он не знал, кто я такой. Но он оказался милым, скромным парнем, который проявил уважение к сопернику.

Я понятия не имею, что буду делать с его футболкой. Отдам её отцу, он о ней позаботится", – цитирует Девлина австралийский портал ABC.

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