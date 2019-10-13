Игрок сборной Англии вместо реабилитации развлекался в казино – он покинул расположение команды, заявив о болезни

Полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон рискует попасть в немилость главного тренера команды Гарета Саутгейта и английских болельщиков.

22-летний футболист покинул расположение сборной Англии накануне матчей отбора к Евро-2020 против Чехии и Болгарии, аргументируя это болезнью.

Мэддисон не поможет Англии в матчах с Чехией и Болгарией

Но в день матча Мэддисона заметили в одном из казино Лестера – он играл в покер именно в то время, когда сборная Англии проводила матч с Чехией, информирует The Sun. Теперь звездный хавбек может надолго забыть о национальной команде, ведь Гарет Саутгейт известен своей приверженностью к дисциплинированным футболистам.

К слову, подопечные Саутгейта проиграли в Праге – 1:2. Сборная Англии занимает первое место в своей отборочной группе, имея в своем активе 12 очков после 5 матчей.

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