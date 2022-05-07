Кто-то из этих парней мог спать с проституткой-транссексуалом / Getty Images

Один из футболистов сборной Англии регулярно пользовался услугами проститутки-транссексуала в апреле прошлого года, информирует The Sun.

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Каждая "встреча" стоила 150 фунтов. Оказалось, что эскортница постоянно снимала фотографии и записывала разговоры со своим звездным клиентом. Затем она шантажировала футболиста публичным раскрытием, если ей не заплатят 30 тысяч фунтов. Игрок несколько раз отдавал ей меньшие суммы, но в конце концов решил обратиться в полицию.

Дело довольно быстро закрылось, поскольку заявитель не хотел разговаривать со следствием и предоставлять дополнительные доказательства встреч. Проститутку отпустили, однако футболисту по крайней мере удалось избежать широкой огласки истории. Источник отмечает, что скандал крайне негативно повлиял на его психологическое состояние и уровень выступлений.

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