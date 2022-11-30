Центральный защитник Арсенала и сборной Англии Бен Уайт покинул расположение национальной команды в Катаре, информирует английская футбольная ассоциация.

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Причина, по которой это произошло, не уточняется. Однако источник отмечает, что игрок покинул тренировочную базу в Аль-Вакре по личным причинам. Бен не намерен возвращаться в Катар.

На ЧМ-2022 Уайт попал в заявку только дважды – на первые два матча группового этапа. Во время матча с Уэльсом игрок отсутствовал как на поле, так и на скамейке запасных.

Таким образом, Уайт не сыграл на ЧМ-2022 ни одной минуты.

Ранее The Athletic отмечал, что защитник Арсенала заболел.

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