Кристал Пэлас рискует остаться без одного из своих ключевых исполнителей на старте нового сезона. Как сообщает журналист Саша Тавольери, 27-летний атакующий полузащитник Эберечи Эзе сообщил руководству клуба о своем желании перейти в Тоттенхэм, который в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы.

Кристал Пэлас против УЕФА: CAS официально занял сторону

Футболист уже согласовал личный контракт с лондонскими "шпорами" и теперь давит на клуб, чтобы трансфер был завершен как можно скорее. Тоттенхэм активизировался после серьезной травмы Джеймса Мэддисона, который выбыл почти на весь сезон.

Эзе стал настоящим героем прошлого года для Пэлас, забив победный гол в финале Кубка Англии против Манчестер Сити – первого трофея в истории клуба. Этим летом Езе интересовался Арсенал, но "канониры" остановились на трансфере Нони Мадуэке из Челси.

В составе Кристал Пэлас Эзе провел 168 матчей, в которых отметился 40 голами и 28 ассистами. Также Эзе провел 12 матчей за сборную Англии и отметился 1 забитым мячом.

Топ-5 інтриг сезону АПЛ: Довбик манить, Кварцяний позаздрить, новий українець, зміна чемпіона і шалена революція грандів