Серхио Аррибас, выступающий за Кастилью (молодежную команду Реала), оформил красивый дубль в ворота Бадахоса. Один из мячей был забит ударом с середины поля.

Уже на 10-й минуте поединка 19-летний вингер подхватил мяч на своей половине поля, прошел несколько метров и решился на удар из центрального круга. Получилось эффектно и результативно – голкипер вроде бы и не слишком вышел из ворот, но не смог ничего поделать. Мяч влетел в левый от вратаря угол.

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До перерыва Аррибас отметился еще одним голом, классно исполнив штрафной удар. Поединок завершился победой молодежки Реала (3:1), которая теперь занимает 3 место в своей подгруппе. Бадахос, несмотря на поражение, продолжает уверенно лидировать.

В текущем сезоне 19-летний атакующий хавбек уже 10 раз выходил на поле в составе первой команды Реала (8 – в Ла Лиге и дважды в ЛЧ). Также Серхио ездил в Киев на матч ЛЧ против Шахтера, но тогда так и не сыграл.

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