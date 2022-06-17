Игрок Реала вляпался в политический скандал из-за гетр – его заподозрили в неуважении к президенту страны
Полузащитник Реала Федерико Вальверде получил мощный шквал критики на родине из-за курьезного инцидента.
Уругвайца заподозрили в неуважении к президенту собственной страны – Луису Лакалье Поу.
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Перед товарищеским матчем против Панамы уругвайцы делали совместное фото с главой государства. Именно в этот момент Вальверде стоял сзади, наклонился и принялся тщательно поправлять свои гетры. Все походило на то, что хавбек Реала не хотел попадать в один кадр с Лакалье.
После мощного потока критики Вальверде вынужден был объяснять свое поведение. 23-летний хавбек заверил, что уважает родную страну и президента, а наклонился сугубо для того, чтобы размять ноги и поправить амуницию. Федерико извинился перед всеми, кого обидел этой невнимательностью.
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