Уругвайца заподозрили в неуважении к президенту собственной страны – Луису Лакалье Поу.

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Перед товарищеским матчем против Панамы уругвайцы делали совместное фото с главой государства. Именно в этот момент Вальверде стоял сзади, наклонился и принялся тщательно поправлять свои гетры. Все походило на то, что хавбек Реала не хотел попадать в один кадр с Лакалье.

Usted tranqui Halcón Valverde, algunos sólo buscan dividir pic.twitter.com/xFWp4Z0syJ — javier. CR7 (@tarzanjav) June 12, 2022

После мощного потока критики Вальверде вынужден был объяснять свое поведение. 23-летний хавбек заверил, что уважает родную страну и президента, а наклонился сугубо для того, чтобы размять ноги и поправить амуницию. Федерико извинился перед всеми, кого обидел этой невнимательностью.

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