Игрок Реала отказал Де Дзерби – трансфер сорвался в последний момент
Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос не перейдет в Марсель.
Реал и Марсель почти согласовали трансфер Дани Себальоса во французскую команду, но в последний момент сделка сорвалась, сообщает Diario AS.
Де Дзерби может подписать изгнанника Реала – драка поставила будущее звезды сборной Франции под вопрос
Игрок отказался от перехода в команду Роберто Де Дзерби, ведь считает трансфер во французский чемпионат шагом назад. Он решил бороться за место в основе Реала, ожидая лучшего предложения. Среди вариантов 29-летний испанец до сих пор рассматривает Бетис, воспитанником которого он является.
Реал изначально требовал 15 млн евро за Себальоса, однако согласился на аренду за 1,1 млн евро и еще 4 миллиона в виде бонусов.
Добавим, что за Реал Дани Себальос выступает с 2017 года, однако он никогда не был стабильным игроком основы, а с 2019 по 2021 годы находился в аренде в лондонском Арсенале.
