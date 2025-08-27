Реал и Марсель почти согласовали трансфер Дани Себальоса во французскую команду, но в последний момент сделка сорвалась, сообщает Diario AS.

Игрок отказался от перехода в команду Роберто Де Дзерби, ведь считает трансфер во французский чемпионат шагом назад. Он решил бороться за место в основе Реала, ожидая лучшего предложения. Среди вариантов 29-летний испанец до сих пор рассматривает Бетис, воспитанником которого он является.

Реал изначально требовал 15 млн евро за Себальоса, однако согласился на аренду за 1,1 млн евро и еще 4 миллиона в виде бонусов.

Добавим, что за Реал Дани Себальос выступает с 2017 года, однако он никогда не был стабильным игроком основы, а с 2019 по 2021 годы находился в аренде в лондонском Арсенале.

