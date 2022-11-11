В среду вечером защитник РБ Лейпциг Йошко Гвардиол был доставлен в больницу со сломанным носом, информирует Kicker. Об этом сообщил главный тренер команды Марко Розе.

РБ Лейпциг реалистично воспринял выход на Ман Сити в 1/8 финала ЛЧ – забавный мем от обидчиков Шахтера

"Я слышал, что у него сломан нос. Глаз опух. Он выглядит как боксер после 12 раундов против сильного соперника", – сказал Розе.

Гвардиол получил травму на 23-й минуте матча с Фрайбургом (3:1), хотя не должен был появляться на поле в стартовом составе. Розе должен был выпустить на поле Абду Диалло, но сенегалец почувствовал боль в колене во время разминки.

В тот же день главный тренер сборной Хорватии Златко Далич огласил заявку национальной команды на ЧМ-2022. Гвардиол оказался в списке, и его участию на ЧМ-2022 ничего не угрожает.

РБ Лейпциг эффектно продлил беспроигрышную серию, Айнтрахт устроил перестрелку, Байер оформил камбэк