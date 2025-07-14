Беральдо обратился к руководству ПСЖ с просьбой о трансфере, поскольку хочет иметь больше игрового времени и быть игроком основы в важных матчах, сообщает L'Equipe.

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Отмечается, что в клубе удовлетворили просьбу 21-летнего бразильца, но при определенных условиях. Во-первых, ПСЖ должен согласовать трансфер Ильи Забарного. Также парижане хотят получить за Беральдо не менее 30 миллионов евро. Интересно, что другой жертвой прихода украинского защитника в Париж может стать российский вратарь Матвей Сафонов – Забарный выдвинул ультиматум насчет его продажи.

К слову, Беральдо отыграл за ПСЖ в 38 матчах прошлого сезона, записав в свой актив 1 гол. За парижан он выступает с января 2024 года, а Transfermarkt оценивает бразильца в 25 миллионов евро.

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