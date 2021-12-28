Арбитр поединка Бешикташ – Сивасспор решил не признавать свою ошибку, а просто избавиться от бунтовщика.

В матче 15-го тура турецкой Суперлиги Бешикташ забил Сивасспору уже на 18-й минуте, но рефери не заметил, что перед этим мяч вышел за боковую линию.

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После свистка на перерыв хавбек гостей Хакан Арслан решил указать арбитру на ошибку, продемонстрировав епизод на смартфоне. Судья не оценил доводы футболиста и показал ему красную карточку за попытку восстановления справедливости.

В итоге Сивасспор разгромно уступил Бешикташу (0:3).

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