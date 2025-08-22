"Я немного волновался, поскольку это был первый официальный матч, но мы хорошо поработали, лишив Полесье ключевых направлений, ограничив их, где это было возможно. Команда играла быстро и качественно, и когда мы остались в меньшинстве, мы работали компактно.

Отмашка Кина и сэйвы Де Хеа в видеообзоре матча Полесье – Фиорентина – 0:3

Мойзе Кин совершил ошибку, он безусловно заслужил красную карточку, но и его соперник тоже ее заслужил. Обидно. Мойзе хорошо играл, он важный игрок, и он тоже извлечет из этого урок. Джеко хорошо вышел на поле, Кин хорошо начал, и обидно за красную карточку, но он будет готов к чемпионату.

Временами мы действовали более агрессивно, но не хотели слишком прессинговать вратаря. Мы хотели подождать их, и мы также хорошо владели мячом. Это хорошая база для начала, особенно учитывая то, что мы знакомы всего полтора месяца, но положительные моменты сегодняшнего вечера очевидны", – цитирует Пиоли TMW.

Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье – автогол Кудрика, неназначенный пенальти, красная экс-игрока ПСЖ