Игрок Нюрнберга по-детски перехитрил голкипера соперника в Кубке Германии – фейл дня

Таких ситуаций было уже несколько десятков, но голкиперы продолжают "привозить" на ровном месте.

В матче 1/16 Кубка Германии Кайзерслаутерн – Нюрнберг состоялся курьезный эпизод.

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Во время одной из атак гостей голкипер Леннарт Грилл поймал мяч и хотел его вернуть в игру. Однако вратарь не заметил, что у него за спиной притаился форвард Нюрнберга. Когда Грилл опустил мяч на землю, соперник подхватил круглого и отправил его в пустые ворота.

Стоит отметить, что этот гол не спас от поражения гостей, Кайзерслаутерн победил со счетом 3:2.

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