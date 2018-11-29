toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
АСТАНА - ДИНАМО КИЕВ ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛИВЕРПУЛЬ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Игрок недели Лиги чемпионов – определились все претенденты

09:08 112 Читати українською
Игрок недели Лиги чемпионов – определились все претенденты
Лионель Месси / Фото: соцсети

Лионель Месси, Арьен Роббен, Дрис Мартинес и Максвелл Корне претендуют на звание лучшего игрока 5 тура Лиги чемпионов.

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5 тура Лиги чемпионов.

Зинченко против Лиона: ошибки в обороне, плохие оценки английских СМИ и критика Гвардиолы из-за доверия украинцу

В список вошли форвард Барселоны Лионель Месси, нападающий Наполи Дрис Мертенс, вингер Баварии Арьен Роббен и хавбек Лиона Максвелл Корне.

ПСЖ закономерно обыграл Ливерпуль – финалисты Лиги чемпионов опустились на третье место

Теги
Лига чемпионов Арьен Роббен Арьен Роббен Лионель Месси Лионель Месси Дрис Мертенс Дрис Мертенс Максвел Корне Максвел Корне
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
6
мин
Астана
17:50
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук