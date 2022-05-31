Защитник Шахтера и молодежной сборной Украины Александр Драмбаев, на правах аренды выступавший за Мариуполь, рассказал о трагическом случае в оккупированном россиянами городе.

"На блокпосту был дедушка-пенсионер, наши военные ухаживали за ним. Приносили ему каши, крупы, все необходимое для жизни. Это продолжалось больше месяца.

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А потом этот дедушка, когда началась пасека, решил принести нашим военным 3-литровый бутыль меда. Он его принес, а в нем был "сюрприз", скажем так. Этот "сюрприз" взорвался, в итоге – несколько смертей наших военных.

Не понимаю, как так может произойти. Ты помогаешь человеку, все для него делаешь, а он тебе такое делает – приносит мед, просит попробовать, а там граната. Не могу этого понять.

Отношение к россиянам у меня было одинаковым, что в 2014 году, что сейчас. Я их ненавижу. Они все виноваты, поголовно", – рассказал Драмбаев в эфире "Профутбол Digital".

Напомним, отец и брат 21-летнего игрока еще в 2014-м добровольцами пошли на фронт. Именно отец Драмбаева рассказал футболисту эту историю о предателе Украины.

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