Полузащитник Металлиста 1925 Голден Мафвента будто бы объяснил российским СМИ, почему не смог сыграть в товарищеском матче сборной Замбии против их страны.

"Нет, это не из-за политики. У меня нет шенгенской визы, поэтому я не могу никуда поехать", – распространили российские СМИ якобы комментарий Мафвенты.

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Ранее в СМИ появилась информация, что украинский клуб якобы не отпустил своего игрока на игру. Такое заявление сделал генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга. Однако сам футболист опроверг эту версию, заявив, что не хочет играть против страны-агрессора.

По информации журналиста Николая Хайтулы, он обратился в пресс-службу Металлиста 1925, где новость россиян назвали "выдумкой".

Напомним, 20-летний Мафвента выступает за Металлист 1925 и провел за клуб 10 матчей в Первой лиге.

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