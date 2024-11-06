Ортега получит вызов в национальную сборную Германии на предстоящие матчи Лиги Наций Германии против Боснии и Герцеговины и Венгрии. Об этом информирует журналист Флориан Плеттенберг, ссылаясь на Bild.

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Сообщается, что Ортега будет вызван в "манншафт" вместо вратаря Зальцбурга Янниса Бласвиха. На последние матчи сборной Германии Нагельсманн вызывал вратарей Оливера Бауманна, Александера Нюбеля и Яниса Бласвиха. Голкипер Фулхэма Бернд Лено принимать вызов в бундестим отказался.

Напомним, что Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной, а Марк-Андре тер Штеген получил серьёзную травму и выбыл до конца сезона.

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