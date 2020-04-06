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Игрок Манчестер Юнайтед призвал аннулировать сезон, если АПЛ не возобновится – опасный прецедент для Ливерпуля

17:08 28 Читати українською
Игрок Манчестер Юнайтед призвал аннулировать сезон, если АПЛ не возобновится – опасный прецедент для Ливерпуля
Люк Шоу против Ливерпуля / ФК Ливерпуль

Защитник "красных дьяволов" Люк Шоу убежден, что Ливерпулю нельзя досрочно отдавать чемпионский титул.

Напомним, АПЛ была остановлена ​​после 29 туров. Ливерпуль уверенно лидирует в чемпионате, опережая Манчестер Сити на 25 очков.

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"Если не удастся возобновить чемпионат, то начните все сначала. Именно так, с нуля. Если Премьер-лига так и не возобновится, то чемпионат нужно признать недействительным", – цитирует Люка Шоу Daily Mail.

Заметим, что в низших дивизионах Англии уже было принято решение аннулировать результаты сезона 2019/20. Если их примеру последует АПЛ, то команда Юргена Клоппа не станет чемпионом, несмотря на невероятное преимущество над соперниками.

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коронавирус Англия АПЛ Люк Шоу Люк Шоу Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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