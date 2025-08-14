Как сообщает Talksport, инцидент произошел в матче Кубка Национальной лиги между молодежной командой Манчестер Юнайтед и Тамвортом. На 42-й минуте, при счете 0:0, полузащитник Манчестер Юнайтед Секу Коне во время борьбы за мяч на угловом столкнулся головой с игроком соперника.

Звезда АПЛ может перейти в Манчестер Юнайтед за рекордные 140 миллионов

Сначала малиец сумел встать, но через мгновение снова упал на газон и нуждался в длительной помощи медиков.

Арбитр досрочно отправил команды в раздевалки, а помощь Коне оказывали прямо на поле. Игрока вынесли на носилках с кислородной маской под аплодисменты трибун и доставили в карету скорой. Из-за отсутствия другого автомобиля скорой помощи матч пришлось официально отменить.

Тамворт подтвердил решение в соцсетях и пожелал футболисту скорейшего выздоровления. Позже Манчестер Юнайтед обнародовал информацию о состоянии игрока: "Секу в сознании, в стабильном состоянии и общается с медицинским персоналом клуба. Его доставили в больницу для дальнейших обследований".

Коне присоединился к Манчестер Юнайтед прошлым летом из малийского Гидарс ФК за более 1 миллиона евро. Он привлек внимание скаутов после удачного выступления на ЧМ U17-2023, где его сборная добыла бронзу. В прошлом сезоне он провел 14 матчей за молодежку клуба, забив 2 гола, и несколько раз попадал в заявку главной команды.

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, выцарапав победу над Тоттенхэмом в серии пенальти – парижане отыгрались с 0:2