Жирона ведет переговоры с Манчестер Юнайтед по подписанию ван де Беека, сообщает журналист Мигель Кошта.

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Переход хотели оформить в январе, но нидерландец перебрался в Айнтрахт Франкфурт на правах аренды, где также не смог себя зарекомендовать. Интересно, что в Манчестер Юнайтед ван де Беек перешел за 39 млн евро летом 2020 года, а сейчас Transfermarkt оценивает его лишь в 5 млн.

Добавим, что ван де Беек сыграл в 8 матчах за Айнтрахт в прошлом сезоне (без результативных действий), а в составе Ман Юнайтед провел 2 поединка в первой половине кампании (также не отличался результативными действиями).

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