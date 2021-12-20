Один из футболистов Манчестер Сити захотел дополнительных ощущений после разгрома Лидса (7:0) в 17-м туре АПЛ.

Известная франко-английская эскортница Хозяйка Эстее похвасталась визитом игрока "горожан" сразу после исторического избиения, сообщает Daily Star.

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Жрица любви решила сохранить фамилию гостя в секрете. Девушка имеет огромную аудиторию в соцсетях, где "поставляет" подписчикам откровенный контент. Хозяйка Эстее специализируется на БДСМ, и якобы именно за этим к ней пришел игрок Манчестер Сити. "Он принес мне маечку клуба, а я показала ему театр мечт", – дерзко написала проститутка, опозорив неформальное название Олд Траффорд.

Добавим, что Манчестер Сити продолжил доминирование над соперниками и в следующем туре АПЛ – Зинченко и компания разгромили Ньюкасл (4:0).

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