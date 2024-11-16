Рубен Аморим получил первое "усиление" для Манчестер Юнайтед. Защитник Тайрелл Маласия вернулся к тренировкам спустя 517 дней. Очень долгое его отсутствие породило всевозможные теории заговора. В социальных сетях высказывались предположения о том, что он исчез, был арестован, был включен в программу защиты свидетелей, а также скончался. Некоторые даже выдумывали, что Тайрелл сбежал вместе с принцессой Уэльской.

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"Я не сбегал ни с какой принцессой, ничего из этого не было правдой. Я просто проходил реабилитацию. Я посвятил себя тренировкам, семье, сну, особенно когда я был в Нидерландах", – признался Маласия в комментарии The Athletic.

Первоначально Юнайтед выбрал консервативное лечение для Маласии, основанное на инфильтрации, но оно не сработало. В конце концов, игроку пришлось дважды перенести операцию. Теперь, если восстановление защитника пойдёт по плану, он сможет выйти на поле в составе первой команды Манчестер Юнайтед в конце года. На днях он впервые в сезоне сыграл 45 минут за вторую команду "красных дьяволов".

В своём первом сезоне за Ман Юнайтед (2022/23) Тайрелл сыграл 39 матчей во всех турнирах.

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