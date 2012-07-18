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Игрок Лорьяна Гандузи перешел в Арсенал

11 июля 14:15 92 Читати українською
Игрок Лорьяна Гандузи перешел в Арсенал
Маттео Гандузи / фото: ФК Арсенал

Хавбек Маттео Гандузи официально перешел из Лорьяна в лондонский Арсенал.

Полузащитник Лорьяна Маттео Гандузи перешел в Арсенал, сообщает официальный сайт английского клуба. Детали контракта французского хавбека с "канонирами" остаются неизвестными.

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"Рады, что Маттео присоединился к нам. Он талантливый молодой игрок и многие клубы интересовались им. У него большой потенциал, но он также имеет опыт игры в основной команде. Гандузи хочет прогрессировать и будет важной частью первой команды Арсенала", – сказал наставник "канониров" Унаи Эмери.

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