Игрок Лорьяна Гандузи перешел в Арсенал

Хавбек Маттео Гандузи официально перешел из Лорьяна в лондонский Арсенал.

Полузащитник Лорьяна Маттео Гандузи перешел в Арсенал, сообщает официальный сайт английского клуба. Детали контракта французского хавбека с "канонирами" остаются неизвестными.

Арсенал объявил о трансфере Торрейры

"Рады, что Маттео присоединился к нам. Он талантливый молодой игрок и многие клубы интересовались им. У него большой потенциал, но он также имеет опыт игры в основной команде. Гандузи хочет прогрессировать и будет важной частью первой команды Арсенала", – сказал наставник "канониров" Унаи Эмери.