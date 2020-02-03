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Игрок Ливерпуля скопировал Гаскойна, показав арбитру желтую карточку

13:47 99 Читати українською
Игрок Ливерпуля скопировал Гаскойна, показав арбитру желтую карточку
Раян Брюстер / Фото из открытых источников

Забавный случай произошел во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

В матче 30-го тура Чемпионшипа между Престоном и Суонси произошел интересный эпизод. В одном из моментов арбитр поединка Джефф Элтрингем потерял желтую карточку. Нападающий "лебедей" Раян Брюстер подхватил "горчичник" и побежал возвращать его рефери. Подбегая к судье, форвард Суонси в шутку "выписал" предупреждение Элтрингему и вернул ему футбольный аксессуар. Арбитр с улыбкой воспринял этот эпизод и поблагодарил футболиста.

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Интересно, что кроме смешного эпизода форвард Ливерпуля, который на правах аренды выступает за Суосни, отличился еще и забитым голом, а сам поединок закончился боевой ничьей 1:1.

Однако не все арбитры обладают хорошим чувством юмора. Стоит вспомнить хотя бы 1995 год и Пола Гаскойна, который в похожем эпизоде за подобную шутку сразу же увидел перед собой предупреждение. Шотландский судья Дуги Смит не оценил остроты Гаскойна и наградил его желтой карточкой.

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Раян Брюстер Раян Брюстер Ливерпуль Ливерпуль Суонси Суонси Англия футбольные курьёзы Видеоновости Пол Гаскойн Престон Престон
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