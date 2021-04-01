Игрок Лихтенштейна отличился "сухим листом" в ворота исландцев – самый красивый гол тура квалификации к ЧМ
22:27 - Читати українською
Нападающий Яник Фрик надолго запомнит матч с Исландией, несмотря на поражение.
завершено
Сборная Лихтенштейна разгромно уступила Исландии (1:4) в рамках третьего тура отбора к ЧМ-2022.
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Хозяева сумели отличиться голом престижа и сделали это очень эффектно. В конце встречи Яник Фрик решил закрутить мяч с углового в ворота и не прогадал. Мяч по впечатляющей траектории залетел за шиворот голкиперу.
Яник является сыном легенды сборной Лихтенштейна Марио Фрика, который в свое время выступал за Верону и Сиену.
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Гол Фрика на 7:43:
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