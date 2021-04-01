Сборная Лихтенштейна разгромно уступила Исландии (1:4) в рамках третьего тура отбора к ЧМ-2022.

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Хозяева сумели отличиться голом престижа и сделали это очень эффектно. В конце встречи Яник Фрик решил закрутить мяч с углового в ворота и не прогадал. Мяч по впечатляющей траектории залетел за шиворот голкиперу.

Яник является сыном легенды сборной Лихтенштейна Марио Фрика, который в свое время выступал за Верону и Сиену.

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Гол Фрика на 7:43: