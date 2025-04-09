Женщина обвинила Альваро Агуадо в изнасиловании в туалете, информирует El Periódico. Сообщается, что предполагаемая жертва заявила в полицию лишь спустя 6 месяцев после инцидента, который произошёл 23 июня 2024 года во время празднования повышения Эспаньола в классе.

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Заявительница, которая продолжает работать в клубе, не хотела подавать жалобу раньше из-за страха потерять работу и потому, что не чувствовала себя достаточно сильной, чтобы противостоять судебному процессу. В своей жалобе она заявила, что игрок изнасиловал ее в туалете ночного клуба Opium в Барселоне.

Преступление, в котором обвиняется Агуадо, – это сексуальное насилие с проникновением. Жертва решилась на этот шаг в январе этого года, и лишь после этого началось полицейское расследование. Протокол о сексуальном насилии не был реализован с самого начала, поскольку сотрудники ночного клуба Opium не знали о произошедшем.

По данным издания El Periódico, вечеринка проходила не в отдельной комнате, а в специально отведенном для этого случае месте. Основная проблема, с которой столкнулось следствие, заключается в том, что видеозаписи изнутри ночного клуба стираются по истечении определенного периода времени – остались только наружные видео.

Аналогичным образом не удалось собрать никаких доказательств в ванной комнате, где предположительно произошел инцидент.

Эспаньол апеллирует к презумпции невиновности. Суд над Аугадо состоится в мае. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

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