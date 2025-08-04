Журналист Игорь Бурбас сообщил, что вратарь Кривбасса Игорь Омельченко не вернулся в Украину после сборов – это подтвердили и в клубе.

"Неприятная весть поступила из лагеря Кривбасса. Уже неделю как команда вернулась со сборов. Но вместе с командой не вернулся один из футболистов. Футболист – основной вратарь молодежной команды предыдущего сезона, 19-летний вратарь Игорь Омельченко, который даже несколько раз попадал в заявку на матчи Украинской Премьер-лиги. То есть футболист перспективный. Но, насколько я понимаю, посреди сборов человек где-то исчез, не вышел на связь.

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У него еще есть действующий контракт с Кривбассом. Он готов пожертвовать этим контрактом. Понятное дело, что есть санкции, которые могут быть на него наложены. То есть футболист готов к этому и не готов возвращаться в расположение клуба", – рассказал Бурбас в новом выпуске BurBuzz.

Позже Кривбасс на официальном сайте подтвердил уход Омельченко: "Сегодня в украинских СМИ появилась информация о вратаре ФК Кривбасс Игоре Омельченко, который самовольно покинул расположение команды на сборах. ФК Кривбасс информирует – действительно, футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину вместе с командой. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться в ФК Кривбасс.

Кривбасс продолжает проводить все необходимые мероприятия для возвращения футболиста в расположение команды и коммуницирует с соответствующими органами по данному вопросу. ФК Кривбасс проинформировал УПЛ о ситуации, которая сложилась. Футболист имеет действующий контракт с нашим клубом еще на один год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств".

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