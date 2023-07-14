Защитник Металлиста 1925 Вадим Червак сможет сыграть за новый клуб уже на старте кампании 2023/24.

На заседании УАФ рассматривали апелляцию по защитнику харьковского клуба, который, выступая за Полесье, грубо оттолкнул арбитра Софию Причину в матче против Металурга Запорожье.

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Как информирует ТаТоТаке, на заседании интересы Вадима Червака защищал заместитель генерального директора Металлиста 1925 Денис Лутюк. КДК УАФ учел то, что защитник извинился перед арбитром и признал вину. Отсутствие злого умысла в действиях игрока стало ключевым фактором.

В итоге дисквалификация урезана с полугода до трех месяцев. Это означает, что Вадим Червак сможет сыграть за Металлист 1925 уже в начале нового сезона.

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