18 июня Лилль сообщил, что алжирский полузащитник чувствовал себя плохо и его доставили в университетскую больницу для госпитализации, которая продлится несколько дней. 6 дней спустя клуб заявил, что медицинские осмотры оказались обнадеживающими, и футболист может вернуться домой через несколько дней.

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По информации RMC Sport, у футболиста произошла остановка сердца во время тренировочного матча в формате 5 на 5, в котором он принимал участие. В качестве меры первой помощи был использован дефибриллятор, Бенталебу также сделали массаж сердца. Его ввели в состояние искусственной комы в больнице. Набиль успешно перенес операцию, ему установили кардиостимулятор-дефибриллятор для стабилизации сердечной деятельности.

Историю болезни игрока отправили в медицинскую комиссию Федерации футбола Франции, которая должна будет принять решение относительно того, стоит ли позволить Бенталебу продолжать играть в футбол на профессиональном уровне. Учитывая перенесенное хирургическое вмешательство, весьма вероятно, что 29-летнему хавбеку придется завершить карьеру.

Отмечается, что проблемы с сердцем у Бенталеба были и раньше. Так, они обсуждались во время подписания контракта с Лиллем в 2023 году.

Стоит заметить, что слухи связывали алжирца с киевским Динамо в 2021 году, но трансфер не состоялся.

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