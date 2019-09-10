Игрок Эвертона был оштрафован из-за съемок в рекламе букмекерской конторы

Защитнику английского клуба Йерри Мине удалось избежать дисквалификации за связь с букмекерами.

Защитник сборной Колумбии и английского Эвертона Йерри Мина был оштрафован на 11,2 тыс. евро за нарушение запрета, связанного с букмекерскими конторами. Напомним, летом ему были предъявлены обвинения за участие в съемках рекламного ролика букмекера Betjuego.

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Мина полностью признал свою вину и попросил прощения. Федерация футбола Англии решила ограничиться лишь денежным штрафом и предупреждением. Повторное нарушение повлечет за собой более жесткие санкции.

Мина избежал дисквалификации еще и потому, что все средства от съемок в рекламном ролике футболист пожертвовал своему благотворительному фонду Yerry Mina Foundation. Его фонд помогает детям-сиротам в Колумбии.

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