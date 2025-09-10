Журналисты португальской газеты Publico вывели полузащитника Мидтьюлланда на чистую воду. Они обвинили Аламара Джаби в том, что он "списал" себе 6 лет. Согласно источнику, настоящее имя футболиста – Аламара Вириато, и он родился в 2000 году, а не в 2006-м.

Форвард Штутгарта признался, что играл под чужим именем и скрывал свой возраст

Это означает, что полузащитник на шесть лет старше, чем указано в его документах. Более того, если сенсационная информация верна, Вириато играл за молодежную команду Мидтьюлланда U-19 лет в возрасте 25 лет.

Неясно, было ли официально сообщено об этом инциденте УЕФА и ФИФА. Однако, если это произойдет, будущая карьера игрока окажется под серьезной угрозой.

"Лидеры и звезды должны действительно такими быть не на словах, а на деле": Ротань о "динамизации" Полесья и свежем усилении