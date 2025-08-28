Хетафе получил ряд предложений по продаже Кристантуса Уче: из АПЛ и Серии А. Как информирует Marca, неназванный клуб из Англии предложил 20 млн евро. Хетафе выручит крупную сумму, учитывая, что всего лишь год назад он подписал нигерийца за 500 тысяч евро из Сеуты.

Однако сам Уче попал в неприятную ситуацию. Его автомобиль пришлось эвакуировать с тренировочного поля, поскольку он попал в аварию на парковке спортивного комплекса. По итогам ДТП BMW игрока получил небольшую вмятину спереди.

Сам Уче избежал серьезных последствий, которые могли бы нанести травму.

Отметим, что Сеута получит 12,5% с перепродажи игрока.

