Фланговый универсал Тейджон Бьюкенен сломал голень в расположении сборной Канады, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Это произошло на тренировке, когда "кленовые" готовились к плей-офф Копа Америка. Ориентировочный срок восстановления Бьюкенена – 5-6 месяцев, то есть в этом году он уже не сыграет. Интеру приходится экстренно выходить на рынок в поисках вингбека. "Нерадзурри" рассматривают дешевых ветеранов – Маркос Алонсо, Лайвен Курзава или даже возвращение Ивана Перишича.

Напомним, Интер лишь полгода назад приобрел Бьюкенена из Брюгге за 7 млн евро. Канадец успел отыграть 10 матчей и отличиться одним голом.

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