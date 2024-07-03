Игрок Интера сломал ногу в сборной и вылетел до конца года
Интер получил очень неприятные новости из-за участия своего футболиста в большом турнире сборных.
Фланговый универсал Тейджон Бьюкенен сломал голень в расположении сборной Канады, информирует La Gazzetta dello Sport.
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Это произошло на тренировке, когда "кленовые" готовились к плей-офф Копа Америка. Ориентировочный срок восстановления Бьюкенена – 5-6 месяцев, то есть в этом году он уже не сыграет. Интеру приходится экстренно выходить на рынок в поисках вингбека. "Нерадзурри" рассматривают дешевых ветеранов – Маркос Алонсо, Лайвен Курзава или даже возвращение Ивана Перишича.
Напомним, Интер лишь полгода назад приобрел Бьюкенена из Брюгге за 7 млн евро. Канадец успел отыграть 10 матчей и отличиться одним голом.
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