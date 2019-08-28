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Игрок Ингульца Коробка отличился шедевральным голом в ворота Металлиста 1925 в матче Кубка Украины

11:03 119 Читати українською
Игрок Ингульца Коробка отличился шедевральным голом в ворота Металлиста 1925 в матче Кубка Украины
Ингулец – Металлист 1925 – 2:0 / YouTube-канал Металлист 1925

Нападающий Ингульца Владимир Коробка забил роскошный гол в матче Кубка Украины в ворота Металлиста 1925.

В матче против Металлиста 1925 Коробка забил очень красивый гол в ворота харьковчан. В конце первого тайма защитник отдал передачу через все поле, а нападающий первым касанием перебросил голкипера соперников.

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Отметим, что Ингулец без проблем одолел Металлист 1925 и прошел в следующую стадию Кубка Украины.

Напомним, жеребьевка Кубка Украины состоится сегодня, 28 августа, в 13:00.

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Видеоновости Ингулец Ингулец Кубок Украины Красивые голы Металлист 1925 Металлист 1925 Владимир Коробка Владимир Коробка
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