Игрок Ингульца Коробка отличился шедевральным голом в ворота Металлиста 1925 в матче Кубка Украины

Кубок Украины — 13:00 312
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Кубок Украины, жеребьевка 3-го предварительного раунда: в борьбу вступают клубы УПЛ – онлайн-трансляция
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"Вакула може замінити Тайсона у Шахтарі". Як відшукати для себе позитив після 0:4 від АЗИнтервью — 12:00 240
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Барселоне придется инвестировать в трансфер Неймара 500 млн евро – финансовые факторы, которые препятствуют трансферуИспания — 09:28 373
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Коноплянка может продолжить карьеру в Сампдории или Роме – существует еще один неожиданный вариантИталия — 08:24 714
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Твіттеріада. Циганкова цькують Олімпіком, у Цітаішвілі – пристрасний роман, а в Коноплянки – жодних проблем, крім однієїОвертайм — 27 авг 1089