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Игрок Херенвена точным ударом совершил переполох в буфете стадиона – видео дня

07:30 167 Читати українською
Игрок Херенвена точным ударом совершил переполох в буфете стадиона – видео дня
Херенвен – Ден Гааг / Фото Photos.com

За чемпионатом Нидерландов стоит наблюдать, хотя бы ради таких эпизодов.

Поединок 24-го тура чемпионата Нидерландов Херенвен – Ден Гааг завершился результативной ничьей 2:2, но прославилась встреча не голами.

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На 72-й минуте матча один из игроков хозяев отчаянно пытался сравнять счет и решился на мощный дальний удар. Мяч не попал в ворота, но зато метко залетел в буфет стадиона, где чуть ли не до смерти напугал сотрудницу.

Херенвеен находится на 10-й строчке турнирной таблицы, зато Ден Гааг борется за выживание – 18-я ступенька.

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