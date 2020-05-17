Игрок Герты поцеловал одноклубника, проигнорировав запрет праздновать голы

Защитник Герты Дедрик Боята не сдержал эмоций после первого гола берлинцев в ворота Хоффенхайма в матче 26 тура Бундеслиги.

Бывший защитник Манчестер Сити поцеловал одноклубника Марко Груича, нарушив требование соблюдать социальную дистанцию. Правда, футболисты не получат наказание, ведь требование носит рекомендательный характер, утверждает Goal.com.

"Иди н**уй к своей бабушке": защитник Шальке брутально обругал Холанда – бомбардир Боруссии ответил мгновенно

"Надеюсь, люди понимают, что это всего лишь рекомендация. Мы получили отрицательный результат теста на коронавирус шесть раз, последний – вчера. Эмоции – это часть игры. Иначе нет смысла играть в футбол", – сказал наставник Герты Бруно Лаббадия.

Напомним, Герта разбила Хоффенхайм со счетом 3:0 в первом матче после возобновления Бундеслиги.

Син чемпіона світу-1998, польська машина, сенсаційний косовар і ще 6 гравців, які розірвуть Німеччину після карантину