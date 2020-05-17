toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ГЕРМАНИЯ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЭРЛИНГ ХОЛАНД КОРОНАВИРУС

Игрок Герты поцеловал одноклубника, проигнорировав запрет праздновать голы

09:12 1 Читати українською
Игрок Герты поцеловал одноклубника, проигнорировав запрет праздновать голы
Тот самый эпизод / Bild

Защитник Герты Дедрик Боята не сдержал эмоций после первого гола берлинцев в ворота Хоффенхайма в матче 26 тура Бундеслиги.

 
Кевин Акпогума 58’
Ведад Ибишевич 60’
Матеус Кунья 74’
58’ Кевин Акпогума
60’ Ведад Ибишевич
74’ Матеус Кунья

Бывший защитник Манчестер Сити поцеловал одноклубника Марко Груича, нарушив требование соблюдать социальную дистанцию. Правда, футболисты не получат наказание, ведь требование носит рекомендательный характер, утверждает Goal.com.

"Иди н**уй к своей бабушке": защитник Шальке брутально обругал Холанда – бомбардир Боруссии ответил мгновенно

"Надеюсь, люди понимают, что это всего лишь рекомендация. Мы получили отрицательный результат теста на коронавирус шесть раз, последний – вчера. Эмоции – это часть игры. Иначе нет смысла играть в футбол", – сказал наставник Герты Бруно Лаббадия.

Напомним, Герта разбила Хоффенхайм со счетом 3:0 в первом матче после возобновления Бундеслиги.

Син чемпіона світу-1998, польська машина, сенсаційний косовар і ще 6 гравців, які розірвуть Німеччину після карантину

blog_ava
Главные новости футбола 16 мая: шикарное возвращение Бундеслиги, Боруссии и Холанда, Тайсон заинтересовал турецкий гранд
07:00
86
Теги
Германия Дедрик Боята Дедрик Боята Герта Герта футбольные курьёзы Марко Груич Марко Груич Бруно Лаббадия Бруно Лаббадия Хоффенхайм - Герта
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
11
мин
Кельн
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук