Резонансный инцидент произошел во время матча 1/32 финала Кубка Германии, в котором Гамбург уступил Динамо Дрезден (1:4).

После игры защитник Гамбурга Тони Ляйстнер, который, кстати, является воспитанником Дрездена, пошел на трибуны, чтобы проучить дерзкого болельщика. Никто не помешал футболисту добраться до обидчика и ударить его.

Кубок Германии: Боруссия Дортмунд поиздевалась над Дуйсбургом с роскошным перфомансом новичка и Ройса, позор Гамбурга

Позже стала известна причина такого поступка. Дело в том, что опальный болельщик прокричал: "Надеюсь, твоя жена потеряет ребенка". Жена Тони действительно сейчас беременна.

Футболист в своем Инстаграме уже успел извиниться за все, что произошло в Дрездене, отметив, что обычно выдерживает любое давление. Однако в этом эпизоде ​​все же не смог справиться с эмоциями.

"Ярмоленко – лучший с отрывом, это будет трансфер по дешевке": украинец очаровал фанатов Вест Хэма и вызвал бурю