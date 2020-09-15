Игрок Гамбурга пробрался на трибуны, чтобы ударить болельщика – фанат поплатился за свою тупость
Резонансный инцидент произошел во время матча 1/32 финала Кубка Германии, в котором Гамбург уступил Динамо Дрезден (1:4).
После игры защитник Гамбурга Тони Ляйстнер, который, кстати, является воспитанником Дрездена, пошел на трибуны, чтобы проучить дерзкого болельщика. Никто не помешал футболисту добраться до обидчика и ударить его.
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Позже стала известна причина такого поступка. Дело в том, что опальный болельщик прокричал: "Надеюсь, твоя жена потеряет ребенка". Жена Тони действительно сейчас беременна.
Футболист в своем Инстаграме уже успел извиниться за все, что произошло в Дрездене, отметив, что обычно выдерживает любое давление. Однако в этом эпизоде все же не смог справиться с эмоциями.
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