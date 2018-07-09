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Игрок ФК Львов Каленчук: Состав команды изменился практически наполовину

12:27 44 Читати українською
Игрок ФК Львов Каленчук: Состав команды изменился практически наполовину
Максим Каленчук / фото: ФК Сталь

Полузащитник ФК Львов Максим Каленчук рассказал о подготовке команде к новому сезону.

"Состав команды изменился практически наполовину. Из потенциальных новичков я знаю только Сергея Воронина – мы вместе с ним играли в Стали.

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Мы еще не так много игр сыграли под руководством нового главного тренера, поэтому пока рано говорить о моей позиции и функции на поле. Мы пока изучаем друг друга, знакомимся с тренировочным процессом, который был предложен новым тренером. У нас в команде все будут работать над общими целями. У нас все обороняются и все атакуют.

У каждого тренера – свой подход и видение футбола, поэтому изменился и тренировочный процесс, и организация на поле, вне его. Происходит знакомство с новыми игроками, наигрывание новых игровых связей. Важно понимать друг друга без слов, поскольку те же бразильцы пока не говорят ни на английском, ни на русском", – цитирует Каленчука пресс-служба ФК Львов.

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